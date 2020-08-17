Haber Giriş: Kaynak: İHA
Batuhan Karadeniz Hekimoğlu Trabzon'da
Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon F.K ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Karadeniz, her insan gibi hayatında keşkelerin olduğunu belirterek memleketi Trabzonspor’da başarılı olamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.
Karadeniz, son olarak Tuzlaspor’da yaşadığı şampiyonluğun ardından yeni takımı Hakimoğlu Trabzon FK ile sözleşme imzalarken çok mutlu olduğunu söyledi.
Hekimoğlu Trabzon FK, Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Batuhan Karadeniz’i kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kendisinin takıma çok büyük katkılar yapacağına inandıklarını söyledi.
Hoş Geldin— Hekimoğlu Trabzon FK (@hekimoglutrbfk) August 17, 2020
BATUHAN KARADENİZ pic.twitter.com/of21emVLfC
Etiketler: Batuhan Karadeniz Hekimoğlu TrabzonSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:33
Sıradaki Haber
TransAnatolia Rallisi'nin Bolu etabı tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz