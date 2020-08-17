Karadeniz, her insan gibi hayatında keşkelerin olduğunu belirterek memleketi Trabzonspor’da başarılı olamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Karadeniz, son olarak Tuzlaspor’da yaşadığı şampiyonluğun ardından yeni takımı Hakimoğlu Trabzon FK ile sözleşme imzalarken çok mutlu olduğunu söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK, Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Batuhan Karadeniz’i kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kendisinin takıma çok büyük katkılar yapacağına inandıklarını söyledi.