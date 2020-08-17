Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Bernard Mensah imzayı attı
Beşiktaş, Bernard Mensah transferinde mutlu sona ulaştı. Geçen sezon Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu kendisini bir sezonluğuna Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Beşiktaş, Mensah transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Ganalı futbolcuyu sağlık kontrollerinin ardından 1 yıllığına renklerine bağladı.
Mensah transferi için Hes Kablo Kayserispor'a 500 bin euro kiralama bedeli ödeneceği biliniyordu.
Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 25 maçta 2.128 dakika sahada kalan Mensah, 5 gol 8 asistlik katkı vermişti.
Öte yandan Mensah'ın bu akşam ilk kez takımla antrenmana çıkacağı bildirildi.
Etiketler: Beşiktaş bernard mensahSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:50
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