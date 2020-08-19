Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun son yarışında değişikliğe gidildi. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ralli 2020 takviminden çıkartılırken, tamamen yeni bir takvim oluştu.

Sezonun Japonya'da kapatılması bekleniyordu. Ancak pandemi yüzünden süren kısıtlamalar nedeniyle Japonya Rallisi'nin iptal edildiği açıklandı.

Japonya'da 2010 yılından beri ilk kez bir Dünya Ralli Şampiyonası yarışı yapılacaktı. Rallinin, 19-22 Kasım tarihleri arasında koşulması planlanıyordu.

Japonya'nın yerine bir asfalt rallisi olan Belçika takvime eklendi. Böylelikle Belçika ilk kez Dünya Ralli şampiyonası organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Rallide, 3 gün boyunca yaklaşık 300 kilometrelik özel etaplar geçilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonu, 8 yarışla tamamlanacak. 4-6 Eylül tarihlerinde Estonya Rallisi'nin ardından Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de beşinci ayak olarak koşulacak.

Ardından Almanya ve İtalya yarışları yapılacak.