Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 13.09.2023 16:55

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş karşısına Türkiye kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için çıkacak.

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ilk peşinde

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica da taraftarı önüne bir ilki gerçekleştirmek için saha kenarında taktik savaşı verecek.

148 gündür bordo-mavili takımın başında bulunan Hırvat teknik adam, bu süreçte oynanan 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti.

Bjelica, geçtiğimiz sezon deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmasını 3-1 ve bu sezon oynadığı Galatasaray müsabakasını ise 2-0 kaybetmişti. Göreve geldiği günden itibaren ilk kez iç sahada Beşiktaş'a karşı mücadele verecek olan Bjelica, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Bjelica'nın eli güçlendi

Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Baniya, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürbüz, Berat Özdemir transferlerinin ardından son olarak Pepe, Mendy ve Onuachu'yu da renklerine bağlayan bordo-mavili kulüp, alternatifli bir kadro oluşturarak Nenad Bjelica'nın elini güçlendirdi.

ETİKETLER
Trabzonspor Nenad Bjelica
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de "6 numara" harekatı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
17:31
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
17:29
Japonya'da kabine iki yılda ikinci kez değişti
17:26
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: ABD ile tatbikatı gerilimi artırmak için kullanma
17:20
Vietnam’da apartman yangını: 56 ölü
17:21
Amasya'da yolcu otobüsü refüje savruldu: 1 yaralı
Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü
Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü
FOTO FOKUS
Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ