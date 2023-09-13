Fenerbahçe'de "6 numara" harekatı sürüyor

Fenerbahçe, hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı lacivertliler Dusan Tadic, Edin Dzeko, Dominik Livakovic, Cengiz Ünder ve Sebastian Szymanski gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

Yapılması beklenen son transfer ise 6 numara bölgesine olacak. Bir çok futbolcu ile adı anılan sarı lacivertlilerde, yeni orta saha oyuncusunun 15 Eylül Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TRT Spor’a yaptığı açıklamada ''Bir 6 numara eksiğimiz var. 4 Eylül’e kadar bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var" ifadelerini kullanmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal ise ligin 4. haftasında 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası ''6 numara transferi için başkan ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa, olacak. Şartlar önemli, göreceğiz." şeklinde konuşmuştu.