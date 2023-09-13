Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 13.09.2023 16:20

Fenerbahçe'de "6 numara" harekatı sürüyor

Tadic, Dzeko, Szymanski, Cengiz ve Livakovic gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertlilerde ''6 numara'' için çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'de "6 numara" harekatı sürüyor

Fenerbahçe, hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı lacivertliler Dusan Tadic, Edin Dzeko, Dominik Livakovic, Cengiz Ünder ve Sebastian Szymanski gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

Yapılması beklenen son transfer ise 6 numara bölgesine olacak. Bir çok futbolcu ile adı anılan sarı lacivertlilerde, yeni orta saha oyuncusunun 15 Eylül Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TRT Spor’a yaptığı açıklamada ''Bir 6 numara eksiğimiz var. 4 Eylül’e kadar bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var" ifadelerini kullanmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal ise ligin 4. haftasında 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası ''6 numara transferi için başkan ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa, olacak. Şartlar önemli, göreceğiz." şeklinde konuşmuştu.

ETİKETLER
Fenerbahçe Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta gözler Cenk Tosun ve Salih Uçan'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
17:31
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
17:29
Japonya'da kabine iki yılda ikinci kez değişti
17:26
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: ABD ile tatbikatı gerilimi artırmak için kullanma
17:20
Vietnam’da apartman yangını: 56 ölü
17:21
Amasya'da yolcu otobüsü refüje savruldu: 1 yaralı
Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü
Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü
FOTO FOKUS
Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ