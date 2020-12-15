Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kendi sahasında TFF 1.Lig ekibi Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan 2 oyuncu sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.