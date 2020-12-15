Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 22:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da iki koronavirüs vakası
Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kendi sahasında TFF 1.Lig ekibi Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da koronavirüs tespit edildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan 2 oyuncu sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Trabzonspor
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