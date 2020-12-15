31. dakikada Bursaspor öne geçti. Sol kanattan Burak Kapacak'ın yaptığı ortada Onur'un kafasından seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Batuhan, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

Bu golden 1 dakika sonra Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Burekovic'in yaptığı ortada savunma oyuncusuna rağmen topa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

47. dakikada sol kanattan Onur'un yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Batuhan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1.

73. dakikada müsabakaya bir kez daha eşitlik geldi. Ceza sahası dışından Halil'in şutunda Cüneyt Köz'e çarpan top ağlara gitti. 2-2.

84. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Cherif Ndiaye, topuğuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Çağatay Yılmaz, müsabakanın uzatmalara gitmesini sağladı. 3-3.

99. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Bursaspor atağında Çağatay Yılmaz'ın ceza sahasına girerken aktardığı topu Çağatay Köz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-3.

117. dakikada savunmadan seken topu kapan Burak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye, topu kontrol edip dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-4.

120+2. dakikada Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Batuhan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 5-4.

Karşılaşmayı 5-4 galip tamamlayan Bursaspor kupada son 16 turuna yükseldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Emre Malok, Aleks Taşcıoğlu, Oğuz Kağan Çalışır

Göztepe: Megyeri, Nwobodo (Dk. 54 Halil Akbunar), Mihojevic, Titi, Burekovic, Kubilay Sönmez (Dk. 54 Soner Aydoğdu), Yalçın Kayan (Dk. 72 Cherif Ndiaye), Napoleoni (Dk. 54 Murat Paluli), Tripic (Dk. 87 Burak Süleyman), Mossoro, Brown Ideye

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Dk. 77 Ozan İsmail Koç), İsmail Can Çavuşluk (Dk. 46 Cüneyt Köz), Batuhan Kör, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 79 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 75 Ramazan Keskin-Dk. 115 Kerem Şen), Ali Akman

Goller: Dk. 31, 47, 99 ve 120+2 Batuhan Kör, Dk. 90+5 Çağatay Yılmaz (Bursaspor), Dk. 32 Brown Ideye, Dk. 73 Cüneyt Köz (Kendi kalesine), Dk. 84 ve 117 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 112 Murat Paluli (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 89 Burekovic, Dk. 90+2 Cherif Ndiaye, Dk. 105+1 İlhan Palut (Teknik direktör) (Göztepe)