Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın dördüncü gününde kadınlar 57, 59, 65, 68 ve 76 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadelesi verdi.

Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar, Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ve Fransız Pauline Denise Lecarpentier'i eleyerek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçimiz Yasemin Adar'ın son Olimpiyat şampiyonu Kanadalı Weibe'yi tuş ettiği an.

pic.twitter.com/1ohSMEq2RF — TRT SPOR2 (@trtspor2) December 15, 2020

Bu turda Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe'yi 2-1 yenen milli güreşçi, finalde yarın Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya mücadelesi verecek.

Yarı finale kadar çıkmasına rağmen bu turda rakiplerine mağlup olan milli güreşçilerden 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Elif Yanık ve 65 kiloda Aslı Demir ise yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Demirhan ve Yetgil dünya beşincisi oldu

Şampiyonada kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Miglena Georgieva Selishka'yla karşılaştı.

Rakibine 13-2 yenilen milli güreşçi, dünya beşincisi oldu.*

Milli sporcumuz Evin Demirhan, Bireysel Güreş Dünya Kupası'ndan beşincilik ile ayrılıyor. pic.twitter.com/sgdVDv6AXH — TRT SPOR2 (@trtspor2) December 15, 2020

Kadınlar 53 kiloda da milli güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya maçında Belaruslu rakibi Sidakova'ya yenilerek dünya beşinciliğinde kaldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar 53 kilo bronz madalya maçında, milli sporcu Zeynep Yetgil, Belaruslu Zalina Sidakova'yla karşılaştı.

Rakibine 3-0 mağlup olan milli sporcu, turnuvayı beşinci sırada tamamladı.