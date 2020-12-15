Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün kripto parası Trabzonspor Taraftar Token'ları (TRA), 16 Aralık Çarşamba günü 10.00'dan itibaren Türk kripto para platformu Paribu'da işlem görmeye başlayacak.

Kulüp başkanı Ağaoğlu ve genel müdür Sinan Zengin, Socios CEO'su Alexandra Dreyfus, Socios Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ile Paribu CEO'su Yasin Oral'ın katılımıyla dijital lansman gerçekleştirildi.

Ağaoğlu, hemen hemen her şeyin dijital ortama kaydığını belirterek, "Dijital paraların da çok yaygın şekilde kullanılmaya başlandığı bir süreçte TRA Token'ı çıkartarak, Socios ve Paribu ile yaptığımız bu iş birliği anlaşması kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun." dedi.

"TRA Token ile birlikte Trabzonspor markasını da pazarlıyoruz"

Ağaoğlu, teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduklarını vurguladı.

"Şunu belirtmek istiyorum bu bir sponsorluk anlaşması değil, bu bir iş birliği anlaşması. Markanın pazarlanması da diyebiliriz. TRA Token ile birlikte Trabzonspor markasını da pazarlıyoruz. Kulüplerin gelirleri 4-5 ana kalemde sınırlanıyor. Sporcu satışı, reklam ve sponsorluk, ürün satışı ve tabii ki bilet satışı ve naklen yayın gelirlerimiz var. Özelikle Süper Lig'de pek üzerinde durmadığımız konu marka pazarlanması. Trabzonspor markasının kripto parayla bütünleşerek pazarlanmasıdır."

"Trabzonspor, Türk futbolunda her zaman ilkleri başaran bir kulüptür"

Ağaoğlu, bu kavramın, futbol ailesinde yeni olduğunun altını çizdi.

"Trabzonspor Kulübü, Türk futbolunda her zaman ilkleri başaran bir kulüptür. Kulübümüz her zaman yeniliklere açık ve yenilikleri kullanabilecek bir yapıya sahiptir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş birliği anlaşması yapıyoruz."

Ağaoğlu, büyük kulüplerin finansal yapılarının hem TFF hem de UEFA tarafından çok sıkı denetlendiğine dikkat çekti.

"TRA Token'lardan elde edilecek gelirleri gençler için harcayacağız"

Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin açılacağına işaret etti.

"110 yatak kapasiteli çok modern bir tesis, Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı, en modern altyapı tesisini tamamladık. TRA Token'lardan elde edilecek gelirlerin önemli bir kısmını da bu futbol akademisinde ileriye dönük olarak yetiştireceğimiz, ülke futboluna ve Trabzonspor'a armağan edeceğimiz gençler için harcayacağız."

Başkan Ağaoğlu ve genel müdür Zengin, Socios CEO'su Dreyfus, Socios Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ile Paribu CEO'su Yasin Oral, konuşmaların ardından sözleşmeleri online olarak imzaladı.