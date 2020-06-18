Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme 3-6 hafta forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Tecrübeli oyuncunun sarı kırmızlı takımla oynanacak zorlu mücadelede de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması

"Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."