Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzonspor'a iki oyuncudan kötü haber
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trabzonspor, Fenerbahçe maçında burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun ve antrenmanda aldığı darbenin ardından sağ diz iç yan bağ yaralanması tespit edilen Kamil Ahmet Çörekçi'nin tedavilerine başlandığını açıkladı.
Bordo mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo’nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."
Etiketler: Trabzonspor
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