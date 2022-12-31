Trabzonspor, 2022 yılını Spor Toto Süper Lig'de 6. sırada tamamladı. 16. hafta mücadelesinde Vavacars Fatih Karagümrük'e olan bordo mavililer, sahadan farklı mağlup ayrıldı.

Bordo mavililer, 16 maç sonunda, 7 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puanda kaldı. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda ise 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 39 puan toplamayı başarmıştı.

Geçen sezonun 17. haftasına en yakın rakibinin 9 puan önünde giren Trabzonspor, sezon sonunda da mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon istediği görüntüden uzak olan Trabzonspor, ligin 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Bordo mavililerde hedef, Karadeniz derbisini kazanıp, tekrar çıkışa geçmek. Trabzonspor'un konuk edeceği Bitexen Giresunspor ise son 4 haftada 3 galibiyet almayı başardı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Trabzonspor-Bitexen Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.