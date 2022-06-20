Şampiyon Trabzonspor, Nwakaeme'nin boşluğunu Trezeguet ile doldurmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer, Mısırlı futbolcunun bonservisi için Aston Villa ile büyük oranda anlaştı.

Trezeguet'nin sözleşme detayları için oyuncunun menajeriyle görüşmeler ise İstanbul'da sürüyor. Taraflar yıllık ücret ve bonuslarla ilgili son pazarlıkları yapıyor.

Sözleşme detaylarında da mutabakata varılması durumunda 27 yaşındaki oyuncunun transferi resmiyet kazanacak.

Mahmud Trezeguet, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Medipol Başakşehir'de geçirmişti. Mısırlı yıldız, Süper Lig'de 13 maçta süre alırken 6 gol ve 4 asist kaydetmişti.

Umut Bozok süre istedi

Trabzonspor, Umut Bozok transferinde ise beklemeye geçti. Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Fransız ekibi Lorient'e dönen milli futbolcu geleceğiyle ilgili henüz karar vermiş değil.

Umut Bozok, bu sebeple bordo mavili yönetimden süre istedi. Kasımpaşa formasıyla 38 maçta 20 gol atarak Süper Lig'in gol kralı olan başarılı santrforun adı Galatasaray ile de anılıyor.