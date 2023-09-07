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Spor
TRT SPOR 07.09.2023 11:40

Trabzonspor transfere yoğun mesai harcıyor

Trabzonspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Bordo mavililer, Paul Onuachu, Emmanuel Dennis, Nicolas Pepe ve Toma Basic'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor transfere yoğun mesai harcıyor

Trabzonspor, transfere yoğun mesai harcıyor. Bordo mavililer, forvet bölgesinde rotasını çevirdiği Paul Onuachu için temaslarını hızlandırdı.

Southampton'ın Nijeryalı santrforu konusunda ciddi mesafe kaydeden Karadeniz ekibi, golcü sorununu Onuachu ile çözmek istiyor.

2.01'lik boyuyla dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz Ocak ayında 18 milyon avro karşılığında Genk'ten Southampton'a transfer olmuştu.

Emmanuel Dennis kiralık düşünülüyor

Bordo mavililerin hedefindeki bir diğer Nijeryalı oyuncu ise Emmanuel Dennis. Trabzonspor, Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı hedefliyor.

Dennis için kurulan temaslarını olumlu ilerlediği de gelen haberler arasında. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Emmanuel Dennis geçen sezon İngiliz ekibiyle 27 maça çıktı.

Bu maçlarda 2 gol atan Nijeryalı yıldız 3 de gol pası verdi.

Dennis'e alternatif Pepe 

Karadeniz ekibinin kenar forvette Dennis'e alternatif olarak düşündüğü isimlerden birisi de Nicolas Pepe. Trabzonspor, adı başka Türk takımlarıyla da anılan Fildişi Sahilli oyuncu için girişimlerine başladı.

Suudi Arabistan'dan bazı takımlarla da görüşen Pepe'nin transferinin zor olsa da; listede yer aldığı öğrenildi.

Toma Basic için Bjelica devreye girdi 

Bordo mavililer 8 numara bölgesinde ise Toma Basic'in peşinde. Kulübü Lazio, 26 yaşındaki Hırvat oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor.

Buna karşın İtalya'dan ayrılmak istemeyen Basic için, teknik direktör Nenad Bjelica bizzat devreye girdi.

Hırvat çalıştırıcı oyuncuyla görüşerek, ikna etmeye çalışıyor. Lazio ile geçen sezon 32 resmi maça çıkan Toma Basic 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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