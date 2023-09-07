Diyarbakır'da yetişen genç futbolcuların hedefi Süper Lig

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü DSİ Spor’da yetişen 6-21 yaş aralığındaki çocuklar, büyük takımların altyapısında oynamak için transfer ediliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Trabzonspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Gençlerbirliği gibi birçok takımın altyapısında oynayan futbolcular, Diyarbakır’ı temsil ediyor.

DSİ Spor Teknik Sorumlusu Ahmet Danış, yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

"Burası Diyarbakır'ın futbolcu fabrikası"

Danış, 13 yıllık görevinde kimseden yetiştirme tazminatı almadığını ve ücretsiz bir şekilde yetişen futbolcuların transferlerinin yapıldığını dile getirdi.

"13 yıldır Diyarbakır DSİ Spor’da yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmayı hedefliyoruz. Bizim ücretsiz futbol okulu kurslarımız var. Diyarbakır’daki bütün çocuklarımıza kapımız açık. Bir de bizim 16 yaş kategorisinde 16 grup ekibimiz var. Bunlar lisanslı öğrencilerimiz. Amatör Lig'de mücadele ediyoruz. Süper Amatör Lig'de takımımız var. Bölgesel kulüplere futbolcu veriyoruz. Büyük takımların altyapılarına futbolcu veriyoruz. Burası Diyarbakır’ın fabrikasıdır. DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Başkanımız Mehmet Derviş Yıldız’ın destekleriyle, sosyal faaliyet alanında herkese ücretsiz kurs veriyoruz. Yetenekli olan çocukları da bir kulüp istediği zaman kendi elimizle götürüp teslim ediyoruz. DSİ Spor’dan giden, Amedspor’da ve Diyarbakırspor’da olan sporcularımız var. Hiç kimseden yetiştirme tazminatı almadan, profesyonel olmaları için önlerini açmış durumdayız."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Danış, Trabzonspor da 2 futbolcuları olduğunu hatırlattı.

"Biri U17’de diğeri ise U19’da oynuyor. Fenerbahçe U19’da oynayan futbolcumuz da var. Alanyaspor U14’te oynayan futbolcumuz var. Şimdi 2 futbolcumuz Gençlerbirliği’nde elemelerdeler. Bir öğrencimiz ise Kuşadası'na gidecek, anlaşmış. Gençlerbirliği bizden bir çocuk daha istiyor, onu da denemelerine göndereceğiz. Bu ayın sonunda Fenerbahçe’nin scout ekipleri gelecek. Bizim gençlerimizi izleyecekler. Diyarbakır’ın yetenekli oyuncularını ben buraya çağıracağım. Bölgemizden ise Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari’deki gençleri de burada toplayacağım. Fenerbahçe scout ekipleri, bizim vasıtamızla onları da görmüş olacak."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Ahmet Danış, Diyarbakır’ın spor kalbinin DSİ Tesisleri'nde attığını söyledi.

"Eğitimlerimizde her yaş kendi kategorisinde oynuyor. Her gün hocaların gösterdiği antrenmanları uyguluyorlar. Hocaların programına göre çocukları eğitiyoruz ve gelişimlerine dikkat ediyoruz. Bizim burada 2002- 2017 arası çocuklarımız eğitim alıyor. Futbol okulları ile beraber 1500 futbolcu sayımız var. Diyarbakır’ın Spor Kalbi DSİ tesislerinde atıyor."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Süphan Demircan: Kulübümüz her türlü desteği veriyor

Daha önce Amedspor’da kalecilik yaptığını söyleyen Süphan Demircan, futbol oynamayı ailesinden örnek aldığını ifade etti. Demircan, Kuşadası’na transfer olduğunu söyledi.

"Amedspor’dan DSİ Tesisleri'ne geldim. Buradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fakat Kuşadası’na gideceğim. Benim babam da kaleciydi, 2 abim profesyonel olarak futbolcu. Hevesim onlardan geliyor. Buradan tamamen ücretsiz bir şekilde Kuşadası’na transfer oldum. Kulübümüz her türlü desteği bize veriyor."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Eser, 12 yaşındaki Hezdar Eser, haftanın 5 günü tesiste eğitim gördüklerini belirtti. Hedefinin Avrupa takımlarında oynamak olduğunu söyledi.

"DSİ Spor'da oynuyorum. Haftanın 5 günü buraya geliyoruz. Cumartesi antrenman oluyor, pazar günü dinleniyoruz. Hedefim, ileride Avrupa’da top oynamak. İyi bir takımda futbol oynamak. Futbol hevesim, doğuştan yeteneğim vardı. Çalışarak daha iyi oldum ve futbola merak sardım. Tamamen burada ücretsiz bir eğitim görüyorum. Yaşıtlarım mahallerde oyunlar oynarken ben gelip hem antrenman yapıyorum hem de kendimi ileri seviyeye taşımaya çalışıyorum."