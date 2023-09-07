Az Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.09.2023 11:20

Kerem Aktürkoğlu umre ziyaretiyle ilgili duygularını paylaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı umreyle ilgili duygu ve izlenimlerini paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu umre ziyaretiyle ilgili duygularını paylaştı

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Aktürkoğlu, "Kutsal topraklarımızın manevi anlamda inanılmaz bir atmosferi var. İlk geldiğimiz günden beri zaten bunu insan hissediyor." ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, kutsal topraklara gelmenin isteyen herkese nasip olmasını ve yapılan ibadetlerin kabulünü diledi.


ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Galatasaray Hac Umre
Sıradaki Haber
Tuncay Şanlı Sakaryaspor'la şampiyonluğu hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
6 gün enkaz altında kalan Makbule öğretmen proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
11:59
MSB: Tahıl Girişimi'nin devam etmesini temenni ediyoruz
12:00
MSB kaynakları: PKK/YPG sadece ülkemiz için değil insanlığa büyük tehdit
12:00
Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi
12:00
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum yönetimini AB'ye kabul etmek hataydı
11:54
Türkiye'nin enerji ithalatının yüzde 26,4 düşeceği öngörülüyor
Depremde eşini ve bebeğini kaybeden Makbule öğretmen, proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
Depremde eşini ve bebeğini kaybeden Makbule öğretmen, proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ