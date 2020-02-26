Haber Giriş: Kaynak: DHA
Trabzonspor taktik çalıştı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, Süper Ligin 24. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Pereira, Yusuf, Hosseini, Sturridge ile Costa katılmadı.
Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca izinli olan Sörloth da bugünkü antrenmanda yer aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Messias'a doğım günü kutlaması
Antrenman sonrasında ise 30'uncu yaşına giren stoper oyuncusu Manoel Messias için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.
Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias’a mutlu bir yaş temennisinde bulunuldu.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Trabzonspor süper lig çaykur rizesporSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:41
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