Uluslararası Buz Pateni Federasyonundan (ISU) yapılan açıklamada, başkent Seul'de düzenlenecek organizasyonun, artan sağlık endişeleri yüzünden daha önce belirlenen 13-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

Belirsizlik ortamı ve lojistik güçlüklerin, yeni bir tarih verme ya da şampiyonanın yerini değiştirme konusunda duyuru yapmayı zorlaştırdığı ancak şartlar iyileşirse ihtimallerin değerlendirileceği kaydedildi.

Bu hafta başlaması planlanan Güney Kore Birinci Futbol Ligi ve 22-29 Mart tarihlerinde Busan kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Masa Tenisi Şampiyonası da koronavirüs sebebiyle ertelenmişti.