Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna’da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Stefano Denswil, geçen sezon Club Brugge ve Bologna formaları ile toplam 28 maça çıktı. Ajax alt yapısından yetişen Hollandalı futbolcu, kulüp kariyerinde 282 maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Stefano Denswil, Ajax ve Club Brugge ile lig ve kupa şampiyonlukları da yaşadı.

Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil’in Trabzon’da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşma resmiyete dökülecek.