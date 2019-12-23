Süper Lig'in 16 haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golü 38. dakikada Norveçli santrfor Sörloth kaydetti. Genç golcü ligde 10. golünü kaydetti.

Bu sonuçla bordo mavililer puanını 29'a çıkartırken, 16. haftayı 3. sırada kapattı.

Galibiyet hasretini 9. haftaya çıkartan Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Trabzonspor'dan tehlikeli atak. Bordo mavililer maçın henüz ilk dakikalarında rakip kaleye tehlikeli geldi. Sol tarafta topla buluşan Sörloth son çizgiden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Sturridge iyi bir kontrolün ardından şutunu attı ancak Konyaspor savunması kritiik bir hamleyle topun kaleye gitmesine izin vermedi.

12. dakikada kalecide kaldı. Hadziahmetovic'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Milosevic sağ çaprazdan sert vurdu fakat kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

13. dakikada Novak'ın ortasında savunmanın karşıladığı topu önünde bulan Nwakeme sol çaprazdan sağ ayağıyla sert vurdu fakat vuruşunda isabet sağlayamadı.

31. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Sol tarafta topla buluşan Alper Uludağ, Pereira'dan çok şık sıyrıldı ve son çizgiye indi. Dışarı çevirdiği topu önünde bulan Bajic uygun durumda vuruşunu yaptı fakat top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

33. dakikada Konyaspor'dan bir tehlikeli atak daha. Sol tarafta topla buluşan Milosevic ceza sahasına yaklaştı ve sağ ayağıyla şutunu attı ama top direğin dibinden dışarı gitti.

GOL: Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme şık bir hareketle önünü boşalttı ve ardından ortasını yaptı. Ceza sahasında iyi yer tutan Sörloth şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı ve bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti. 0-1

40. dakikada Trabzonspor yine aynı hücum aksiyonuyla tehlikeli oldu. Nwakaeme sol tarafta topla buluştu ve ceza sahasına kavisli bir orta yolladı fakat bu kez arka direkteki Sörloth topa yetişemedi.

44. dakikada ceza sahasına girip şık bir çalımla son çizgiye inen Abdulkadir arka direğe ortaladı. Sturridge'nin kontrolü iyi olmasa da atağa destek veren Pereira topu önünde buldu ve sağ çaprazdan şutunu attı ama top üstten dışarı gitti.

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başladı. Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Sosa sağ taraftaki Yusuf Sarı'yı gördü. Yusuf atağa destek veren Pereira'yı topla buluştururken Portekizli yıldızın son çizgiden çevirdiği topu savunma karşıladı.

51. dakikada Trabzonspor kaleciyi geçemedi. Sağ tarafta topla buluşan Yusuf Sarı ceza sahasına sokuldu ve önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla şutunu attı. Kalesinde iyi yer tutan Serkan topu kontrol etmeyi başardı ve rakibine gol izni vermedi.

55. dakikada Trabzonspor'dan bir fırsat daha kaçırdı. John Obi Mikel'in harika pasında savunma arkasına sarkan Sörloth kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kademeye giren Selim Ay rakibinin pozisyonunu bozarken açısı daralan Sörloth'un vuruşunda top savunmaya da çarpıp dışarı gitti.

71. dakikada iki nefis hareket. Farouk Miya çok sert bir vuruşla Trabzonspor kalesini yokladı fakat kaleci Uğurcan aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere çelmeyi başardı.

75. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Jonsson ceza sahası çizgisi üzerinde istediği gibi vuramadı ancak top sağ tarafındaki Miya'nın önünde kaldı. Farouk Miya'nın uygun durumda sol ayağıyla yaptığı vuruşta top çerçeveyi bulmadı.

82. dakikada Kırmızı kart. Yusuf Sarı savunma arkasına atılan pasa hareketlenirken Ömer Ali'nin müdahalesi ile yerde kaldı. İkinci sarı kartını gören Ömer Ali Şahiner kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+4. dakikada Konyaspor gol kaçırdı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Jonsson içeri çevirdi. Paolo Hurtado yakın mesafeden topu ıskalarken arka direkte Daci'nin vuruşunu Trabzonspor savunması engellemeyi başardı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic (Dk. 81 Paolo Hurtado), Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Farouk Miya), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Erdon Dac).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 78 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Sturridge (Dk. 46 Yusuf Sarı (Dk. 84 Ekuban) ), Sosa, Nwakaeme, Sörloth.

Gol: Dk. 37 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 21 Ömer Ali Şahiner, Dk. 24 Ali Turan, Dk. 69 Nejc Skubic, Dk. 90+3 Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 67 John Obi Mikel, Dk. 80 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırımızı kart: Dk. 82 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)

Ünal Karaman: Mutlu olarak ayrılan biz olduk

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin zirvesindeki mücadeleyi devam ettirme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Dostane futbol oynayan iki takımdan sahadan bugün mutlu olarak ayrılan biz olduk" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Karaman, zirve mücadelesini devam ettirmeye çalıştıklarını belirtti.

''Zirve mücadelesini devam ettirme adına gayretimiz varken, Konyaspor'da kritik maçlardan sonra puan kaybı yaşadı ve onlar açısından da son derece önemli bir maçtı. Dostane futbol oynayan iki takımdan sahadan bugün mutlu olarak ayrılan biz olduk."

Aykut Kocaman: İstemediğimi biri sonuç aldık

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirtti.

''Sıkıntılı bir süreçüten geçtiğimiz aşıkar. Maç öncesi duruma baktığımızda son iki maçta toparlanma emareleri görülüyordu takımda. Acil puan alma ihtiyacı olan bir maçtı. İlk yarı Trabzonspor'un hakim olduğu oyundu. İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahaya ittik. Çok baskı yaptık. 10 kişi kalana kadar da süreç böyle devam etti. Ancak istemediğimiz bir sonuç aldık."

Kaynak: TRT Haber, AA, DHA