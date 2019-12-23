Spor
Modern pentatlonda İpek Akşin'den altın madalya23 Aralık 2019 Pazartesi 14:56 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:58
Modern pentatloncu İpek Akşin, Polonya'da düzenlenen 2019 Uluslararası Zbigniew Majewski Memorial Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) koordinatörlüğünde Polonya Modern Pentatlon Federasyonunun ev sahipliğinde Drzonkow kentinde 20-22 Aralık'ta gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda İpek Akşin, en yakın rakibinin 10 puan önünde ilk sırada yer aldı.
İpek, turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA