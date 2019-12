Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

22 yaşındaki oyuncunun, A Milli Futbol Takımı Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor.

Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.

Sezon başında Trabzonspor’dan Lille'e 17.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu 25 resmi maçta 1 gol attı ve 4 de asist yaptı.

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı için sakatlığı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şu an uzun bir yolun en başındayım. Bu yol zorlu bir yol, demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. Ve eklemiştin, 'Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum.' Futbol yolculuğu uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle."

Geçmiş olsun Yusuf Yazıcı! pic.twitter.com/ydDbW66E4F — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) December 23, 2019

