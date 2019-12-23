Spor

Ronaldo 7 yıl sonra ilk kez final kaybetti

23 Aralık 2019 Pazartesi 14:50 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:53

Juventus, İtalya Süper Kupası'nda Lazio'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Cristiano Ronaldo, 2013 yılından bu yana ilk kez bir final maçını kaybetti. Yıldız oyuncu, bu dönemde 14 finalde kupa sevinci yaşamıştı.

[Fotoğraf: Reuters]