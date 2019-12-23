Ronaldo 7 yıl sonra ilk kez final kaybetti23 Aralık 2019 Pazartesi 14:50 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:53
Juventus, İtalya Süper Kupası'nda Lazio'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Cristiano Ronaldo, 2013 yılından bu yana ilk kez bir final maçını kaybetti. Yıldız oyuncu, bu dönemde 14 finalde kupa sevinci yaşamıştı.
Juventus, Suudi Arabistan’da oynanan İtalya Süper Kupa maçında Lazio’ya 3-1 mağlup oldu.
Bu yenilgi, Cristiano Ronaldo’nun da uzun süreli serisini sonlandırdı.
Çıktığı son 14 final maçını kazanan Ronaldo, 2013'ten bu yana ilk finalini kaybetti.
Portekizli yıldız, son olarak 7 yıl önce Real Madrid formasıyla Kral kupası finalinde Atletico Madrid’e 2-1 yenilmişti.
34 yaşındaki yıldız futbolcu, kupa seremonisinde boynuna takılan gümüş madalyayı hemen çıkardı ve soyunma odasına gitti.
2 sezondur Juvestus forması giyen Ronaldo, 64 maçta 40 kez fileleri sarstı.
Kaynak: TRT SPOR