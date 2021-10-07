Süper Lig’de 2021-22 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu noktada 8’inci hafta itibariyle zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, hücum hattının yanı sıra savunma hattında da son yılların en iyi başlangıçlarından birine imza atıyor.

İlk 8 hafta itibariyle ligde en çok gol atan takımlardan biri olan bordo-mavililer, yediği gol bakımından da söz konusu haftalar itibariyle son 7 sezonun en iyi dönemini yaşıyor.

Son 7 sezonun en az gol yediği dönem

Ofansif bir kadroya sahip olan ve gol yollarında da ligin en iyi performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, savunmadaki performansıyla da son 7 sezonunu geride bıraktı.

Bu sezon ligde 8 haftalık periyotta kalesinde 8 gol gören Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibariyle kalesinde 6 gol gördüğü 2013-14 sezonundan sonra bu alanda en iyi performansını sergiledi.

Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunun ilk 8 haftasında 15 gol, 2019-20 sezonunda 10 gol, 2018-19 sezonunda 11 gol, 2017-18 sezonunda 21 gol, 2016-17 sezonunda 10 gol, 2015-16 sezonunda 12 gol, 2014-15 sezonunda ise 11 gol yemişti.

Abdullah Avcı evinde ilk galibiyetini almak istiyor

Milli arada takımına 4 gün izin veren Abdullah Avcı, 17 Ekim'de oynanacak olan Fenerbahçe maçı hazırlıklarının başlamasıyla birlikte yoğun bir mesaiye girecek.

[Fotoğraf: İHA]

Bu maç öncesinde milli takımdaki oyuncuların durumları, sakat oyuncuların tedavi süreçleri ile birlikte kadroda bulunan oyuncuların performansına kadar hareketli bir tempoya girecek olan deneyimli teknik adam, bordo-mavili takımın başında taraftarı önünde ilk büyük maçını kazanarak şampiyonluk yolunda takımını bir adım öne geçirmeyi hedefliyor.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geldiği günden beri önemli işlere imza attı. Süper Kupa'nın kazanılmasının yanı sıra 17. sıradan aldığı takımı Avrupa arenasını taşıyan tecrübeli teknik adam bu kez taraftarının desteği ile liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den almak için mücadele edecek.

Yeni bir hikaye başlayacak

Trabzonspor'un başında rekorlar kırarak farklı hikayelerin altına imza atan Abdullah Avcı, zorlu Fenerbahçe maçını kazanarak camiayı tam anlamıyla şampiyonluk havasına sokmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un başında 330 gündür bulunan Abdullah Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumunda, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye ise 1-0 mağlup olmuştu.

Bu sezon ise Galatasaray karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelip müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi bu kez Avcı yönetiminde evindeki ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

Bütün veriler değerlendirilecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik ekibi ile birlikte Fenerbahçe'nin tüm verilerini mercek altına alacak.

Bu konuda önemli bir ekibe sahip olan tecrübeli teknik adam ortaya çıkartacağı tüm verileri oyuncularıyla yapacağı toplantılarda anlatacak. Sahada ise uygulamaya koyarak geri dönüşümlerini değerlendirecek.

[Fotoğraf: DHA]

Yenilenen futbol oyun kuralları basına anlatıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) işbirliği ile basın mensuplarına yönelik, yenilenen futbol oyun kuralları ile ilgili bir seminer verildi.

Eski Süper Lig Yardımcı Hakemi ve Eğitimci Şeref Küskün tarafından TSYD Trabzon Şube lokalinde gerçekleşen seminere çok sayıda gazeteci katıldı.

Eğitimci Küskün, yenilenen ve tartışmalara sebebiyet veren kuralları videolu olarak anlatırken, merak edilen sorulara da cevap verdi.

El ve kolların kural dışı kullanılması, ofsayt kuralları, avantaj uygulamaları, elle oynama, mücadele ve itirazlarla ilgili sunumların görüntüler eşliğinde anlatıldığı seminer sonrasında TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, katkılarından dolayı Şeref Küskün'e plaket takdim etti.