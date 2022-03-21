Trabzonspor mutlu son için gün sayıyor. Ligde 70 puanla zirvede yer alan Bordo Mavililer, şampiyonluk için kritik maçlara çıkacak.

Abdullah Avcı ve öğrencileri ligde 3 maç kazanması halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

Bordo Mavililerin şampiyonluk turu için Nisan ayı oldukça önemli. En yakın rakibine 15 puan fark atan Karadeniz ekibi, Nisan ayında 5 Süper Lig maçına çıkacak.

Trabzonspor nisan ayının ilk sınavını milli ara dönüşünde Beşiktaş karşısında verecek.

Bordo Mavililer daha sonra ise sırasıyla Gaziantep Futbol Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Karadeniz ekibi Nisan ayındaki bu karşılaşmalardan 9 puan çıkardığı takdirde Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayacak.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Yukatel Kayserispor ile 19 Nisan Salı günü yarı final ilk maçında karşılaşacak.