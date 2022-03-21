Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de yaşanacak
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası, Mersin'de 22 Mart Salı günü yapılacak çeyrek final müsabakalarıyla başlayacak. Çeyrek finaldeki Fenerbahçe Safiport ile Galatasaray derbisi yarın oynanacak.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonun çeyrek final ilk maçında, 22 Mart Salı günü saat 16.30'da Nesibe Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
Günün ikinci maçında ise saat 19.30'da Fenerbahçe Safiport ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Çeyrek finalin son 2 müsabakası 23 Mart Çarşamba günü yapılacak. Yarı final bileti alacak son 2 ekip, saat 17.00'de başlayacak OGM Ormanspor-BOTAŞ ve saat 19.30'da başlayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Hatayspor müsabakalarında belirlenecek.
Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final karşılaşmaları 24 Mart'ta, final maçı ise 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Etiketler: Basketbol Türkiye Kupası Mersin
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