Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.
Ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 318 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig Abdullah Avcı
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