Trabzonspor sahadan bir puanla ayrıldı03 Ekim 2019 Perşembe 23:54 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 00:06
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Basel'le 2-2 berabere kaldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Basel'le 2-2 berabere kaldı.
İlk yarı
18. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Omlin'in uzaklaştıramadığı top Campi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafede sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
20. dakikada Basel öne geçti. Sol kanattan Bua'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Widmer, kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.
26. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Omlin'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Kaynak: AA