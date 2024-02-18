Trabzonspor Pendikspor deplasmanında

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

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Ligde Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazanan Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u da mağlup ederek üçüncülük hedefi yolunda puan kaybetmek istemiyor. Bordo-mavililer, 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic, forma giyemeyecek. Pepe ve Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından Trabzon'a gelerek bordo-mavili takıma katıldı.

Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor ise 26 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, Gökcan, Halil, Diaby, Kappel, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, J. Fernandez, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enes (Onuachu)

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy