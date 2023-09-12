Az Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 12.09.2023 12:36

Trabzonspor Ognjen Bakic'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, serbest statüdeki Ognjen Bakic ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Ognjen Bakic'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından transferin detaylarına ilişkin açıklma yapıldı.

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 Futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

ETİKETLER
Süper Lig Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Balerin olması beklenirken kick boksda dünya üçüncüsü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Çeşme'de otluk alandaki yangın 19 saatte kontrol altına alındı
13:45
Kars'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon
13:42
Libya Başbakanı Dibeybe: Tıbbi yardım taşıyan uçak Bingazi'ye gönderildi
13:31
Avustralya'da elektrikli araç bataryasının yol açtığı yangında 5 araba kül oldu
13:48
Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı
13:29
KKTC Cumhurbaşkanı: Dünyayla değil Türk dünyasıyla kucaklaşmayı tercih ediyoruz
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
FOTO FOKUS
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ