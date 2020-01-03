Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giymişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Stoke City forması ile 13 maça çıktı.

Kaynak: AA