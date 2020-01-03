Avrupa'nın önemli kulüplerinin kadrosuna katmak istediği milli oyuncumuz Merih Demiral, Arsenal'in de hedefinde.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın gelişiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Londra ekibinin, Merih Demiral için 50 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arteta'nın istediği ilk ismin Merih Demiral olduğu belirtildi.

Bu sezon savunmada problem yaşayan Arsenal; milli oyuncuyu isteyen Milan, Atletico Madrid ve Schalke ile kıyasıya mücadeleye girecek.

Sezon başında Sassuolo'dan, Juventus'a transfer olan genç oyuncu, Bonucci ve De Light'in yerine oyuna girerken yüksek formuyla ilk 11'e adını yazdırmaya başladı.

Juventus'un, gelen yüksek tekliflere rağmen milli futbolcuyu satmayı düşünmediği ifade edildi.

Kaynak: TRT SPOR

