Beşiktaş yönetimi, harcama limitlerindeki faiz oranını düşürmek için Futbol Federasyonu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Federasyondan olumsuz dönüş alınması halinde bazı oyuncularla yollar ayrılacak.

Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya ve Muhayer Oktay’ı kiralamak için birinci lig takımlarıyla görüşen Yönetim, maliyeti yüksek oyuncuları da elden çıkarmanın yolunu arıyor.

Bu sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Enzo Roco’yo menajerler aracılığı ile teklifler yapıldığı öğrenildi..

Şilili futbolcu için 2 milyon euro civarında teklif bekleyen siyah beyazlı yönetim, oradan gelecek parayla daha düşük maliyetli oyunculara yönelecek.

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nun Fiorentinalı Pedro'yu kiralamak için İtalya’ya gittiği iddia edildi.

Kanatta ve forvette de oynayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamadı.

22 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kiralamak isteyen yönetim, sadece oyuncunun maaşını ödeyecek.

Kaynak: TRT SPOR