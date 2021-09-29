Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü ve yönetici Ömer Sağıroğlu PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü ve bordo-mavili yönetici Ömer Sağıroğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamadaki hakaretler nedeniyle disipline gönderildi.
Bordo-mavili kulübün yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun da aynı nedenden dolayı PFDK'ya sevkine karar verildi.
Etiketler: Trabzonspor
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