Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin konakladığı otelin sahasında gerçekleştirilen müsabakaya Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar ve Umut Bozok ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 4. dakikada Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Hull City, müsabakanın 71. dakikasında penaltıdan Ozan Tufan'ın attığı golle beraberliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı, İngiltere'den gelen 400 Hull City taraftarı ile az sayıda Trabzonspor taraftarı da yerinde izledi.

Ayrıca Acun Ilıcalı da maçı tribünden takip etti.

Trezeguet: Buradan çıkaracağımız çok olumlu şeyler var

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İyi bir maç oldu. Buradan çıkaracağımız çok olumlu şeyler var. Bu olumlu şeylerin üzerine koyarak devam edeceğiz. Neredeyse tüm takım arkadaşlarım oynamak için fırsat buldu. Bu karşılaşmadan çıkaracağımız pozitif şeylerle sonraki maçlarda daha üstüne koyarak gideceğiz."

28 yaşındaki oyuncu, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini de dile getirdi.

"Oyuncular olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımız da bizi sonuna kadar zorlamaya çalışıyor. Tüm takım çok iyi hazırlanıyor diyebiliriz. Önümüzde kupa, lig ve konferans ligi karşılaşmaları var. Resmi maçların başlamasını herkes 4 gözle bekliyor. Biz de elimizden gelen tüm mücadeleye Trabzonspor'u hak ettiği ve en üst yerlere taşıyabilmek için devam ediyoruz."

Umut Bozok: Fenerbahçe karşılaşması çok önemli ama final maçı değil

Trabzonspor'un milli futbolcusu Umut Bozok, çok iyi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirtti. Umut, hazırlık maçlarında kampta üzerinde durdukları taktikleri uygulamaya çalıştıklarını anlattı.

"Hocamız takım halinde baskı çalışmamızı istedi. Kampa salı günü başladık. Salıdan beri baskı çalışıyorduk ve sahada bunu uygulamaya çalıştık."

26 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Fenerbahçe ile yapacakları lig maçının önemini anlattı.

"İlk lig maçımız çok önemli, içeride Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Milli takımlardan gelen oyuncular var. Takıma yeni katıldılar. Kamp süresi bizim için çok önemli. Dünya Kupası nedeniyle bu dönemde ara verilmesi bizim için yeni bir durum. Çabuk adapte olmamız lazım."

Umut, sakatlığını atlatan Edin Visca'nın takıma dönüşünün kendileri için çok değeri olduğunu anlattı.

"Takımda herkes önemli. İkinci yarı inşallah ilk yarıdan daha iyi olur. İlk maç Fenerbahçe karşılaşması, bizim ve taraftarlar için çok önemli. En iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Çok önemli maç ama final maçı değil. Taraftarlarımız ve bizim için çok önemli maç. Üç puan alırsak kalan bölüme çok iyi başlarız. Önemli ama final maçı değil."