12. dakikada ev sahibi Galatasaray, etkili bir atak geliştirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün'ün kalecinin üzerinden aşırıp kaleye yönlendirdiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

14. dakikada bu kez Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahası içine katetti. Defans oyuncusunu çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın sol çizgiden sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Dimitrievski, topu zorlukla çeldi.

16. dakikada ceza yayı önünde Gomis'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Mata kullandı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plasesinde, top yan direğin çok yakınından dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 34. dakikada konuk ekibin golü geldi. Ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Martin'in sol ayağıyla sert şutunda, yakın köşede üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

51. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Metehan Baltacı'nın sağ ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, konuk ekip Rayo Vallecano'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, daha önce Galatasaray'da oynayan Rayo Vallecano'nun Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, maç öncesi Nef Stadı'nda seyirciyi selamlayıp forma imzaladı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Mehmet Emin Tuğral

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 82 Almazbekov), Metehan Baltacı (Dk. 88 Ali Yeşilyurt), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 66 Emin Bayram), Van Aanholt, Özgür Baran Aksaka (Dk. 67 Kazımcan Karataş), Berkan Kutlu (Dk. 88 Efe Akman), Yunus Akgün (Dk. 82 Baran Demiroğlu), Barış Alper Yılmaz, Mata (Dk. 67 Yusuf Demir), Gomis (Dk. 67 Boey)

Rayo Vallecano: Dimitrievski (Dk. 46 Diego Lopez), Balliu (Dk. 63 Hernandez), Lejeune, Suarez, Chavarria (Dk. 64 Francisco Garcia), Valentin (Dk. 64 Pozo), Unai Lopez (Dk. 46 Comesana), Alvaro Garcia (Dk. 63 Bebe), Martin (Dk. 46 Palazon), Trejo (Dk. 49 Nteka), Camello (Dk. 46 Tomas)

Gol: Dk. 34 Martin (Rayo Vallecano)

Andoni Iraola: Bu maç bizim için tatmin edici bir karşılaşma oldu

Nef Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Andoni Iraola, kendileri için tatmin edici bir karşılaşma olduğunu belirtti.

"Maçın ilk 10-15 dakikasına çok iyi başlayamadık ama sonra kendi ritmimizi bulduk, top kazanmaya, sahayı kapatmaya başladık. İkinci yarıda çok daha fazla pozisyon bulabildik. Bu maç bizim için Fenerbahçe ile oynadığımız mücadeleden farklı olarak tatmin edici bir karşılaşma oldu."

Iraola, Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç yaptıkları hatırlatılarak Türk futbolunu nasıl gördüğü sorusuna yanıt verdi.

"Bizim için LaLiga'da alışık olduğumuz ritimde oynadıklarını söyleyebiliriz. LaLiga'dan alışık olduğumuz bir oyun. İspanya'daki futbol seviyesi gibi yüksek seviyeye alışık olduklarını düşünüyorum. Bu maçta Galatasaray'ın tabii çok fazla rotasyonu vardı, alışık ekiple sahada değillerdi ama nasıl iyi bir takım oldukları belli."