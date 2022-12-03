Federasyondan yapılan açıklamaya göre, daha önce Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon ve Altınordu kulüplerini ziyaret eden Mehmet Büyükekşi, bugün de Galatasaray Kulübünün davetlisi olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in de yer aldığı ziyarette tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Galatasaray'ın altyapı çalışmaları hakkında sarı-kırmızılı yöneticilerden bilgi aldı.

Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamındaki incelemelerine, Süper Lig'in diğer kulüplerine yapacağı ziyaretlerle devam edecek.