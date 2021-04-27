Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor ile Göztepe 26. randevuda
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Trabzonspor ile Göztepe, 28 Nisan Çarşamba günü İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 36 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
İzmir'deki maçlar
Trabzonspor, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.
Etiketler: Trabzonspor Göztepe Süper Lig
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