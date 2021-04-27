Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Ali Yılmaz Uslu ve eşi Zekiye Şükran Uslu'yu telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtmış, sahte kimliklerde fotoğraflarının bulunduğunu söyleyip para istemişti.

Korkuya kapılan Uslu çifti 125 bin lira ile 35 bin dolar ve ziynet eşyalarını, dolandırıcıya teslim etti.

Bir süre sonra durumu fark eden çift İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında açılan dava ilk celsede karara bağlandı.

Başka bir suçtan tutuklu olan sanık, nitelikli dolandırıcılıktan 6 yıl hapis ve 520 bin 82 lira adli para cezasına çarptırıldı.