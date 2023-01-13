Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunda o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabatte bugüne kadar 28 maçın 10'unu Trabzonspor, 9'unu ise Başakşehir kazandı.

9 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 41 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.

Trabzon'da oynanan maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 14 maçta iki takımda 4'er galibiyet elde etti. 6 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir'e karşı sahasında son galibiyetini 15 Şubat 2015'de 3-2'lık skarla alan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından rakibiyle evinde oynadığı 7 maçta 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor moral arıyor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında alacağı puan ya da puanlarla moral bulmak istiyor. 685 gündür evinde yenilmeyen bordo-mavililer, seriyi 34 maça çıkarmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanda 5-0'lık mağlubiyet alarak lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetim ile görüşerek yola devam kararı almıştı.

Yarın 33 maçtır yenilmediği sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, rakibi karşısında alacağı puan veya puanlarla moral bulmak için mücadele edecek.

Bu sezon iç sahada farklı dış sahada farklı bir görüntü sergileyen Karadeniz ekibi, evinde son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 2020-2021 sezonunun 29. hafta maçında almıştı.

Sahasında 685 günlük yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavili ekip, söz konusu 33 maçta 21 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti.

Bir siyah, bir beyaz

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle zirve için önemli bir adım atmıştı. Deplasmanda ise Fatih Karagümrük karşısındaki 4-1'lik mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Ardından ağırladığı Giresunspor'u 3-0 yenen Karadeniz ekibi, dış sahada ise Alanyaspor'a 5-0 kaybetti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Avcı'nın takımı, bu karşılaşmalarda 11 puan elde etti.