Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde zirve yarışında bulunan Adana Demirspor ise 30 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ve 7 maçın 5'ini kazanan Adana temsilcisi, sahasında son lig yenilgisini 7 Mayıs 2022'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek yaşadı.

Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçta birer galibiyet ve ikişer yenilgiyle üçer puan elde edebildi.

Mavi-lacivertlilerde, kart cezalısı Younes Belhanda ve Kevin Rodrigues, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Ligde iki maçlık puan hasretini geçen hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerek sonlandıran MKE Ankaragücü, Adana'dan da puanla dönmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına 19 puanla 12. sırada giren MKE Ankaragücü'nde cezalı futbolcu bulunmuyor.

28 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacaklar

Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 28 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takımın Türkiye'nin en üst düzey ligindeki son maçı 5 Mart 1995'te oynandı. Ankara'daki karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı. İki takım bu tarihten sonra sadece Türkiye Kupası ve 1. Lig'de karşı karşıya geldi.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de rakibine karşı oynadığı son 8 maçı ise kaybetmedi. Adana Demirspor, Süper Lig'de son olarak rakibini 29 Mayıs 1988'de yenmişti. Fatih Terim'in çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Ankara'da oynanan söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.