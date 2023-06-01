Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.06.2023 20:17

Trabzonspor, Hamsik'e teşekkür etti

Trabzonspor, futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncusu Marek Hamsik'e yayımladığı video ile teşekkür etti.

Trabzonspor, Hamsik'e teşekkür etti
[Fotograf: AA]

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, orta saha oyuncusu için "Bordo-mavili formamız ile bizlere yaşattığın mutluluk ve heyecanı hiçbir zaman unutmayacağız. Verdiğin emekler için sonsuz teşekkürler Grande." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Marek Hamsik'in transfer dönemi, saha içerisinde attığı goller, sevinçler, yaşadığı şampiyonluk mutluluğu ve taraftarların görüntülerine yer verildi.

Hamsik, videoda, transferinin gerçekleştiği günden bugüne kadar geçen 2 yıllın kendisi için özel yıllar olduğunu söyledi.

Trabzon'u çok sevdiğini, şampiyon olarak şehir ve kulüp için özel bir başarı gösterdiklerini ifade eden Hamsik, "Harika zamanlardı. Trabzon Havalimanı'na geldiğim ilk anı hatırlıyorum, çok coşkululardı. Sözleşme imzaladığımda çok mutluydum. Trabzonspor'da oynamış olan eski takım arkadaşlarımdan çok şey öğrenmiştim." diye konuştu.

Transfer döneminde yaşadıklarını anlatan Marek Hamsik, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki sezon öncesi kampında hocamızla ilk tanıştığımız anda bir görüşme yapmıştık ve bana, 'Bu sezon şampiyon olabiliriz.' demişti. Ben de 'Elbette, ben de bunun için buradayım.' demiştim. Belki başlangıçta çok inanmasam da sezonun ilk 3-4 maçı sonrasında ben de 'Bu takım şampiyon olabilir' düşüncesi taşıdım. Şimdi beraber tarih yazdığımızı görebiliyoruz. Bu yüzden çok gururluyum. Tekrar bu harika iki yıl için teşekkürler. Bu takım için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum. Teşekkürler."

ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Spalletti Serie A'da sezonun teknik direktörü seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:47
Kayseri'de bir kargo şirketine ait araç devrildi: 3 yaralı
20:51
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e somut adım atma çağrısı
20:43
Valilik ve Meteoroloji uyardı: Ankara'da fırtına ve sağanak bekleniyor
20:19
Kirişci, Kahramanmaraş'ta 28 esnafa konteyner dükkan anahtarı teslim etti
20:09
İsviçre-AB müzakereleri ertelendi
20:02
Muğla, İzmir ve Çanakkale'de 220 düzensiz göçmen yakalandı
Ukraynalı çocuklar 'Dünya Çocuk Günü'nü savaşın gölgesinde yaşıyor
Ukraynalı çocuklar 'Dünya Çocuk Günü'nü savaşın gölgesinde yaşıyor
FOTO FOKUS
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ