Hakan Reçber Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber tatamiye çıktı.

Hakan Reçber, ikinci turda Lübnanlı Ralph Honeine'yi, üçüncü turda İtalyan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Çinli Yushuai Liang'ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro'yu mağlup eden Hakan Reçber, finale kaldı.

Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı eleyerek, altın madalya kazandı.

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Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nafia Kuş ve Hakan Reçber'i tebrik etti.

Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcularımız Nafia Kuş ve Hakan Reçber, altın madalya kazanarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Şampiyonada gösterdikleri başarılı performansların ardından ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızın şampiyonluk süreçlerinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.