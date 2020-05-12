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Trabzonspor çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, toparlanma, dayanıklılık ve adaptasyon çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Etiketler: TrabzonsporSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 20:39
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