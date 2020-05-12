Haber Giriş: Kaynak: AA
39 yaşındaki Daniel Güiza'dan yeni sözleşme
İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Daniel Güiza'nın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Güiza'nın golü bulunmuyor.
RENOVACIÓN | Dani Güiza renueva con el Atlético Sanluqueño C. F. para la temporada 20/21https://t.co/YdVrLfpElR— Atlético Sanluqueño (@atcosanluqueno) May 12, 2020
Renovación patrocinada por: @Cruzcampo @Vitaldent_es @barbadillo #Airecom #Lantero #OrgulloSanluqueño pic.twitter.com/oWNjayuxZA
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