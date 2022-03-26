Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda koordinasyon, 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Trabzonspor Beşiktaş Süper Lig
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