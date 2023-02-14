Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.

Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor.

Futbolculardan çağrı

Trabzonsporlu futbolcular, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya tüm takım taraftarlarını davet etti.

Kulübün sosyal medya paylaşımında, Abdülkadir Ömür, Manolis Siopis, Stefano Denswil ve Umut Bozok, "Hangi takımdan olursan ol. Nerede olursan ol. Yanımızda ol. Yaralarımızı hep birlikte saralım." ifadeleriyle taraftarlara çağrı yaptı.

Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynayacağı Basel maçının hatıra biletleri satışa çıktı. — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2023

Trabzonspor siyah forma, siyah tişört ile çıkacak

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört ile maça da siyah formayla çıkacak.

Karşılaşma öncesi taraftarların da çeşitli organizasyonlar yapması bekleniyor.