Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramarmaraş eski il hakemi Yakup Yel, Hatay eski il hakemi Cemil Can, Hatay eski gözlemcileri Kemal Torun ile Soner Koyuncuoğlu'nun yanı sıra Hatay eski temsilcisi Uğur Fırat Karaca'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşanılan felaketten duyulan üzüntü dile getirildi.

"Vefat eden eski hakemlerimiz, gözlemcilerimiz ve temsilcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."