Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından sezonun geri kalanına devam etmeyecek olan Gaziantep FK'da futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı.

Süper Lig'den bir çok kulübün oyuncularına talip olduğu Gaziantep ekibinde bu sayede maaş yükü de alınmış olacak.

Takımın iskeletinin bozulmadan futbolcuların form durumlarının kaybolmaması için atılacak bu adıma birçok kulüp de destek gösterdi.

"Joao Figueiredo Başakşehir ile anlaşmaya yakın"

Adnan Erkan, henüz imza aşamasına gelmeyen transfer olduğunu dile getirdi.

"En ciddi yol aldığımız yer Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Anlaşma netlik kazandığında Joao Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz. Diğerler oyuncularımıza birçok Süper Lig kulübünden teklif var. Oyuncularımızın gelişimine katkı veren yerleri seçeceğiz. Biz hem kulüp hem de oyuncunun menfaatine bakarak gitmesini istiyoruz."

Başakşehir Mustafa Eskihellaç ile de ilgileniyor

Adnan Erkan, transferi netleşmeyen oyuncular hakkında konuşmanın doğru olmayacağını vurguladı.

"Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı göndermekten ziyade kiralık vereceğiz. Takımın iskeletini de bu anlamda koruyarak gelecek sene ligdeki mücadelemize devam edeceğiz. Takımın içini asla boşaltma gibi bin niyetimiz yok."

Öte yandan Gaziantep FK'da oyuncular bir çok takımın radarına girdi. Süper Lig ekipleri 18 Şubat'a kadar uzatılan transfer döneminde bu sezon lige devam etmeyecek Gaziantep FK'dan oyuncuları listesine aldı. Edinilen bilgilere göre oyuncu temsilcileri Süper Lig ekipleriyle dirsek teması halinde.

Lazar Markavoc Trabzonspor ile görüşüyor. Bu transfer bordo mavililerin UEFA Konferans Ligi maçından sonra netleşecek.

Gaziantep'in orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'e Adana Demirspor, kaleci Günay Güvenç'e Galatasaray, Kasımpaşa ve Adana Demirspor talip. Maxim'i ise Beşiktaş kadrosuna katmak için görüşüyor.