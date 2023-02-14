İspanya Basketbol Ligi'nde (Liga Endesa) merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenen Türkiye ve Suriye unutulmadı.

Hafta sonu oynanan diğer maçlarda olduğu gibi Barcelona - Rio Breogan arasında oynanan maç öncesinde de depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı da saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı.

L'homenatge d'avui del Palau a les víctimes de Turquia i Síria ???? pic.twitter.com/pKocDLw7wu — Barça Basket (@FCBbasket) February 12, 2023

Barcelonalı oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya "Türkiye ve Suriye'de yardıma muhtaç kişilere destek olun" tişörtleriyle çıktı.

Öte yandan iki takımın oyuncuları, saygı duruşunun ardından "Türkiye ve Suriye'ye destek olun" pankartıyla destek ve birliktelik çağrısında bulundu.